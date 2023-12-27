David Blackmon's Energy Additions

The Energy Question
The Energy Question: Episode 82 - Energy Writer and Expert Robert Bryce
The Energy Question Episode 82 - Energy Writer and Expert Robert Bryce

In Episode 82 of The Energy Question, David Blackmon spends half an hour with Robert Bryce, one of the finest energy writers and analysts working today.

Enjoy.

Robert Bryce Substack: robertbryce.substack.com

Books by Robert Bryce: https://www.amazon.com/s?k=robert+bryce&crid=2IGHHJ5J3E73J&sprefix=robert+bryce%2Caps%2C129&ref=nb_sb_noss_1

