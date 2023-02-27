The Energy Question With David Blackmon, Episode 26: Syed Muhammad Osama Rizvi, Energy Analyst | Economic and Geopolitical Analyst | ExFounder U&I Global | Consultant, Advisor

In Episode 26 of The Energy Transition podcast, David Blackmon and Syed Muhammad Osama Rizvi Energy Analyst | Economic and Geopolitical Analyst | ExFounder U&I Global | Consultant, Advisor | Commonwealth Scholar
Follow Osama Rizvi on Linkedin
Sponsorships are available or get your own corporate brand produced by Sandstone Media.
David Blackmon LinkedIn
The Crude Truth with Rey Trevino
Rey Trevino LinkedIn
Energy Transition Weekly Conversation
David Blackmon LinkedIn
Irina Slav LinkedIn
Armando Cavanha LinkedIn